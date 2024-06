Résultat des législatives à Longuenesse : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Longuenesse, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Lors des élections européennes, la liste Glucksmann a atteint 10,62% à Longuenesse. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 20% sur place. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Longuenesse, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 16,65% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,15% pour Yannick Jadot, 2,61% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La fulgurante progression du RN à Longuenesse Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des tendances apparaissent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 8 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 31% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Longuenesse le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours est notable. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections européennes à Longuenesse. Le mouvement a séduit 41,08% des voix, soit 1412 voix, devant Valérie Hayer à 15,86% et Raphaël Glucksmann à 10,62%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Longuenesse ? La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à Longuenesse à l'issue de la présidentielle avec un score de 34,14% des électeurs dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 30,74% et 16,12% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 4,86% des voix. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 50,66%, devant Emmanuel Macron à 49,34%.

12:32 - À Longuenesse, les résultats des dernières législatives toujours aussi valables aujourd'hui ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Aux législatives en 2022 à Longuenesse, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 23,58% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 25,40% pour Bertrand Petit (Divers gauche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Divers gauche avec 62,40%. Bertrand Petit conservait donc son avance sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Longuenesse : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Longuenesse émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 10 568 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 432 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (74,92%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 456 résidents étrangers, soit 4,30% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 860 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 21,91%, synonyme d'une situation économique précaire. Pour conclure, à Longuenesse, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Longuenesse À Longuenesse, le taux de participation sera indéniablement l'un des critères essentiels des élections législatives 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 49,78% au premier tour et seulement 47,85% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 932 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 75,83% avaient pris part à l'élection. La participation était de 74,54% au premier tour, soit 5 167 personnes. L'inflation dans le pays cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, sont notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Longuenesse.