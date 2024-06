En direct

19:51 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche à Longvic ? L'autre incertitude qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Longvic, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,93% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,88% pour Yannick Jadot, 2,46% pour Fabien Roussel et 2,61% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann a plus récemment atteint 14,29% à Longvic pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 35% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Un Rassemblement national vainqueur à Longvic à 20 jours des législatives Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais des éléments se dégagent… Le Rassemblement national devrait atteindre près de 30% à Longvic lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par les élections du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité de 33% des votes dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simple, mais logique compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Longvic dans la moyenne française concernant Jordan Bardella aux européennes Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme une évidence au moment du scrutin de ces législatives. 29,84% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Longvic, devant Manon Aubry à 15,18% et Raphaël Glucksmann à 14,29%. Le mouvement eurosceptique a réuni ainsi 869 électeurs de Longvic.

14:32 - Quel a été le verdict de l'élection présidentielle 2022 à Longvic ? C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 27,13% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 25,59%. La double-finaliste au niveau national ne finissait ici qu'avec 21,21% des votes. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 61,15% contre 38,85% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Longvic ? Le résultat en faveur du RN sera très observé à l'échelle locale pour cette élection. Les législatives 2022 à Longvic ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 20,96% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or, alors que les candidats Nupes cumuleront 26,93% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés LFI-PS-PC-EELV (51,72% contre 48,28% pour le RN). Patricia Marc remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Longvic et leurs implications électorales A la mi-journée des législatives, Longvic apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 8 676 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 740 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 382 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,72%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Longvic incarne une communauté diversifiée, avec ses 727 résidents étrangers, soit 8,42% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 39,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 323,72 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Longvic, les problématiques locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Longvic L'étude des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, 45,43% des personnes en âge de participer à une élection à Longvic avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,54% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,32% au premier tour et seulement 54,32% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,3% dans l'agglomération. L'abstention était de 27,66% au deuxième tour.