Résultat des législatives à Lunéville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Lunéville, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 fait envie La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien se tourneront vers le Front populaire ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lunéville, le binôme Nupes avait en effet glané 21,24% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,49% pour Yannick Jadot, 2,22% pour Fabien Roussel et 1,56% pour Anne Hidalgo). La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment atteint 11,19% à Lunéville pour le tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de l'insoumise Manon Aubry (6,79%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (3,7%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,23%) le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 22% sur place.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Lunéville Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Lunéville entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera tout proche des 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Lunéville début juin Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler plus que jamais logique au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Lunéville, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella à sa tête, a battu les autres listes, récoltant 41,29% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,35% et Raphaël Glucksmann à 11,19%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Lunéville en 2022 ? L'élection du président de la République avait offert un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans à Lunéville. Marine Le Pen prenait les devants avec 30,61% au 1er tour contre 23,69% pour Emmanuel Macron et 20,43% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 6,71% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 51,42%, devant Emmanuel Macron à 48,58%.

12:32 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Lunéville ? Aux législatives en 2022 à Lunéville, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 23,36% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,69% pour Thibault Bazin (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (64,75%). Thibault Bazin remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Lunéville et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans le cadre de la campagne électorale législative, Lunéville est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 17 755 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 122 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 4 663 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (62,11%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Lunéville forme une communauté diversifiée, avec ses 540 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 673 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 18,13%, annonçant une situation économique précaire. À Lunéville, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives démarrent à Lunéville : quel sera le taux de participation ? L'étude des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Durant les européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention atteignait 52,43% dans la commune de Lunéville, contre un taux d'abstention de 56,57% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,12% au premier tour. Au deuxième tour, 64,51% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Lunéville cette année ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 12 626 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 36,19% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 36,24% au deuxième tour.