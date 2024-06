En direct

19:47 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Maffliers pour ces législatives ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Maffliers, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,17% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 10,39% à Maffliers. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit une somme de 28% sur place.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Maffliers Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de données. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà glané 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 32% voire plus à Maffliers ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Maffliers début juin ? Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il faut aussi observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Maffliers, à 37,21%, soit 240 voix dans la ville. Le RN doublait alors Manon Aubry à 11,78% et Raphaël Glucksmann à 10,39%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Maffliers ? Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du locataire de l'Elysée. La communauté des électeurs de Maffliers avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022 puisque la patronne du parti frontiste terminait avec 25,44% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,13% et 21,29% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 10,38% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,54% contre 51,46%.

12:32 - Quel score à Maffliers pour Ensemble ce dimanche ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Maffliers il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 24,14% au premier tour, contre 26,38% pour Guillaume Vuilletet (Ensemble !), Maffliers faisant partie de la 2ème circonscription du Val-d'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (52,51% contre 47,49% pour le RN). Guillaume Vuilletet remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Maffliers Devant le bureau de vote de Maffliers, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 806 habitants répartis dans 799 logements, cette commune présente une densité de 272 hab par km². Ses 132 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (13,02%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,02% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 34,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 490,21 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Maffliers, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Taux de participation lors des élections législatives à Maffliers : ce qu'il faut savoir Au cours des dernières années, les 1 824 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les européennes du mois de juin 2024, le taux de participation s'élevait à 53,75% au sein de Maffliers (Val-d'Oise), à comparer avec une participation de 45,25% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,08% au premier tour. Au deuxième tour, 44,96% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Maffliers ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour.