En direct

19:48 - Quel candidat vont adopter les électeurs de l'ancienne Nupes à Malansac ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé en vol, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien récupérera le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 25,07% des voix dans la commune. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (22,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,54% pour Yannick Jadot, 3,06% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment obtenu 12,53% à Malansac pour le tour unique des européennes. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 29% sur place.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Malansac avant les législatives Alors que retenir de cette masse de chiffres ? En regardant la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer à environ 20% à Malansac. Une estimation qui semble logique compte tenu des points également grattés par la formation politique dans la localité ces dernières années : un bond de 5 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Bardella à son niveau national à Malansac début juin Le nom de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Malansac. L'extrême droite a glané 28,29% des voix, soit 271 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 19,1% et Raphaël Glucksmann à 12,53%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Malansac au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen n'avait pas réussi à convaincre dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 21,41% contre 34,33% pour Emmanuel Macron et 22,09% pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour avec 37,34% contre 62,66%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Malansac ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Malansac en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,93% au premier tour, contre 34,38% pour Paul Molac (Régionaliste), Malansac étant partie intégrante de la 4ème circonscription du Morbihan. Au deuxième round, c'est encore Paul Molac qui remportera le plus de voix, avec 72,27% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Malansac : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Malansac comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 244 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 152 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 660 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 17,56% des résidents sont des enfants, et 32,71% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 46,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2011,38 euros/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Malansac, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

09:32 - C'est le moment de voter à Malansac pour les législatives L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention à Malansac (56220). Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,59% au premier tour et seulement 49,17% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Malansac cette année ? En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 910 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,58% avaient participé à l'élection, contre une participation de 77,34% au deuxième tour, soit 1 478 personnes.