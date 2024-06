Résultat des législatives à Marmagne : l'élection 2024 en direct

Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 236 habitants de Marmagne passés par les isoloirs ont en effet préféré la liste RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a séduit 42,99% des votes devant Valérie Hayer à 16,76% et Raphaël Glucksmann à 11,11%.

C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. La communauté électorale de Marmagne avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au moment de la présidentielle 2022. La figure du parti frontiste s'imposait avec 31,45% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,69% et 13,5% des voix. La quatrième place était pour Jean Lassalle, avec 5,77% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,78% contre 50,22%.