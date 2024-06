Résultat des législatives à Maromme : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un potentiel de 23% à 28% pour la gauche à Maromme La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. A l'issue du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 23,47% des bulletins dans la commune. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 12,23% à Maromme pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche remonter ce score à 28% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (10,1%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,71%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,21%).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 11 points à Maromme Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On ne peut donc pas exclure que le RN finisse pas loin des 40% à Maromme ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 42,01% pour la liste Rassemblement national à Maromme au début du mois Le verdict qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le résultat de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Maromme, à 42,01%, soit 1244 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 12,23% et Valérie Hayer à 11,25%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Maromme au premier tour de la dernière présidentielle L'élection suprême est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Maromme au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 30,24% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,21% et 23,6% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 4,92% des voix. Avec 47,61%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,39%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le RN en 2022 Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections législatives. Le RN parvenait en pôle position à Maromme lors des législatives 2022. C'est en effet Guillaume Pennelle qui arrivait en tête au premier tour avec 28,02% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Seine-Maritime. Mais c'est en revanche Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui avait séduit les électeurs de Maromme au second tour, avec 51,90%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Maromme : un regard sur la démographie locale A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Maromme apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 11 024 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 514 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 16,94% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 9,35% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 682 personnes (6,29%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 216 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 23,6%, révélant une situation économique fragile. En résumé, Maromme incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives démarrent à Maromme : quel sera le taux d'abstention ? Ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Maromme, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,95% au premier tour et seulement 57,73% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Maromme pour les élections législatives ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 449 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 28,17% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 27,95% au deuxième tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du RN est notamment capable de renforcer l'engagement civique des citoyens de Maromme.