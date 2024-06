Résultat des législatives à Melrand : l'élection 2024 en direct

En direct

Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Melrand lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection présidentielle qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. La commune de Melrand avait plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022. La leader du parti frontiste prenait les devants avec 29,93% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,24% et 19,92% des voix. La quatrième place était pour Jean Lassalle, avec 6,47% des voix pour sa part. Nouveau coup de marteau de la candidate du RN au second tour contre Macron avec 50,97%.

Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Melrand ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indice précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Melrand en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,96% au premier tour, contre 29,34% pour Marie Madeleine Dore-Lucas (Nupes), Melrand étant partie intégrante de la 3ème circonscription du Morbihan. Sur la commune de Melrand, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant la défaite du Rassemblement national.

Élections à Melrand : l'impact des caractéristiques démographiques À Melrand, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 14,55% et une densité de population de 37 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (38,61%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 700 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,98%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,85%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,01%, comme à Melrand, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

Abstention à Melrand : les leçons des précédentes élections L'analyse des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 1 271 inscrits sur les listes électorales à Melrand, 56,96% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 55,64% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,03% au premier tour et seulement 52,91% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 80,08% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 77,18% au second tour, ce qui représentait 974 personnes.