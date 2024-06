En direct

19:49 - Un potentiel de 11% à 18% pour le Front populaire à Mérignies Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La liste PS-Place publique de Glucksmann avait cumulé 9,53% à Mérignies pour ce tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 18% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Mérignies, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 11,68% des votes dans la localité. Une percée à compléter enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,3% pour Yannick Jadot, 1,19% pour Fabien Roussel et 1,37% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Une évolution notable du RN à Mérignies en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 22% voire plus à Mérignies ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dépassé à Mérignies lors des élections européennes Le verdict qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Regarder juste derrière peut donc sembler également avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Valérie Hayer l'emportait en effet à Mérignies lors des européennes 2024, avec 28,65%. Le RN de Jordan Bardella a alors étérelégué au second plan avec 24,94% des voix.

14:32 - 47,58% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Mérignies Mérignies avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 17,82%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 47,58% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 9,69% et 8,82% des suffrages. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 28,5% contre 71,5%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au clan macroniste la dernière fois Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Mérignies, grappillant 14,82% des votes sur place, contre 45,79% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !). Au second round, c'est encore Charlotte Parmentier-Lecocq qui va cumuler le plus de suffrages, avec 76,92% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Mérignies : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique de Mérignies déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 35% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,81%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (85,19%) souligne le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 45,54%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (11,14%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,29%) indique des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 8,24% à Mérignies, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Abstention à Mérignies : que retenir des précédentes élections ? Ce 30 juin, lors du premier tour des élections législatives à Mérignies, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat est notamment capable de pousser les citoyens de Mérignies à s'intéresser plus fortement à l'élection. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 15,92% des votants de la ville. L'abstention était de 15,09% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,27% au premier tour. Au second tour, 43,38% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Mérignies ? Quel député remplacera Charlotte Parmentier-Lecocq dans la 6ème circonscription du Nord ?