19:48 - À Meucon, que vont décider les supporters de l'ancienne Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. Pour le premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 23,21% des bulletins dans la localité. Un score à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 17,83% à Meucon le 9 juin. Mais ce sont 27% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,43%), de Marie Toussaint (4,93%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,17%).

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Meucon Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces résultats. Mais des tendances se dégagent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Meucon entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,4% dans la moyenne nationale pour Bardella à Meucon le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ces législatives 2024. 26,4% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Meucon, face à Valérie Hayer à 23,65% et Raphaël Glucksmann à 17,83%. Le mouvement eurosceptique s'est placé en tête avec pas moins de 268 votants de Meucon.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Meucon au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la clé pour évaluer une tendance politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,17% contre 37,68% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 15,41% et 6,23% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 31,64% contre 68,36%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Les élections législatives 2022 à Meucon ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 12,98% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats La République en Marche réuniront 42,02% des voix. Sur la commune de Meucon, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

11:02 - Élections législatives à Meucon : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Meucon comme partout en France. Dotée de 994 logements pour 2 277 habitants, la densité de la ville est de 392 habitants/km². Ses 122 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (91,55%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 36,87% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 397,58 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Meucon manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Meucon pour les élections législatives À Meucon (56890), l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera immanquablement le niveau d'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,29% au premier tour et seulement 45,98% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 16,76% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,1% au deuxième tour.