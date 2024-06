En direct

19:51 - Quel score pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Mézidon Vallée d'Auge, le binôme Nupes avait en effet glané 22,9% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique de Glucksmann a plus récemment cumulé 9,8% à Mézidon Vallée d'Auge le 9 juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 19% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 8 points gagnés en 5 ans par le RN à Mézidon Vallée d'Auge Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 8 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 39% ou plus à Mézidon Vallée d'Auge ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Mézidon Vallée d'Auge début juin ? Impossible de ne pas mentionner le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques semaines. 45,15% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Mézidon Vallée d'Auge, face à Valérie Hayer à 12,43% et Raphaël Glucksmann à 9,8%. Le mouvement eurosceptique a attiré ainsi 1617 électeurs de Mézidon Vallée d'Auge.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Mézidon Vallée d'Auge lors de la dernière présidentielle L'élection suprême est incontestablement la référence pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait frappé les esprits à Mézidon Vallée d'Auge lors de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 35,25% des suffrages au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,71% et 18,15% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 5,68% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 58,04%, devant Emmanuel Macron à 41,96%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le score en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour cette élection, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le Rassemblement national réalisait un joli score à Mézidon Vallée d'Auge il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Martine Vilmet devant ses concurrents au premier tour, avec 31,29% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Calvados. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 53,31%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,69%.

11:02 - Les données démographiques de Mézidon Vallée d'Auge révèlent les tendances électorales Dans la ville de Mézidon Vallée d'Auge, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,62%. De plus, le taux de familles propriétaires (62,44%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2054,66 € par mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3 263 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,80%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (9,3%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mézidon Vallée d'Auge mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,57% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Mézidon Vallée d'Auge La participation sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif à Mézidon Vallée d'Auge (14140). Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,87% au premier tour. Au second tour, 55,82% des votants ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Mézidon Vallée d'Auge pour les législatives ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 26,65% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 25,00% au second tour.