En direct

19:52 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins de la Nupes à Millau ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Front populaire ? Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Millau, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,41% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 16,75% à Millau le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 8,55% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,95% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant encore autour des 32%.

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Millau Que peut-on retenir de cette masse de données ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Millau entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 20% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Millau dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Millau, à 28,31%. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 16,75% et Valérie Hayer à 14,24%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Millau au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans la commune de Millau, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un timide 19,66%, elle était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 25,61% et 24,18% des voix. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui finira victorieux à 61,05% contre 38,95% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Michel Rhin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Millau Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement pour ces élections des députés 2024 localement, comme dans le reste du pays. Le RN ne convainquait pas à Millau en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,81% au premier tour, contre 32,41% pour Michel Rhin (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Millau faisant partie de la 3ème circonscription de l'Aveyron. Sur la commune de Millau, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du Rassemblement national. Une victoire, donc, pour Michel Rhin dans la localité.

11:02 - Millau : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Millau, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 12,47% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 132 habitants par km² et 41,53% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de ménages possédant au moins une voiture (65,8%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 8 228 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,69%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,74%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Millau mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,02% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - Millau : retour sur l'abstention aux dernières législatives Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Au moment des européennes du mois de juin 2024, 16 903 inscrits sur les listes électorales de Millau avaient pris part au scrutin (soit 53,05%). Le taux de participation était de 52,62% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,06% au premier tour et seulement 47,52% au deuxième tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,51% des électeurs de la ville, à comparer avec une participation de 71,32% au second tour, c'est-à-dire 11 921 personnes.