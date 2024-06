En direct

19:51 - Une fourchette de 25% à 28% pour le Front populaire à Mimizan Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,94% des voix dans la commune. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 18,24% à Mimizan début juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 28% sur place.

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Mimizan en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 26% à Mimizan ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 32,44% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Mimizan au début du mois Ce fragile équilibre a déjà fait long feu. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mimizan, à 32,44%. Le mouvement nationaliste devançait alors Raphaël Glucksmann à 18,24% et Valérie Hayer à 14,35%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Mimizan lors de la dernière présidentielle Mimizan avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,34%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 26,31% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,63% et 7,26% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 44,41% contre 55,59%.

12:32 - Le parti présidentielle en pôle position au premier tour des dernières législatives à Mimizan En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Mimizan, obtenant 18,84% des votes sur place, contre 31,01% pour Geneviève Darrieussecq (La République en Marche). Bis repetita au second tour, le parti laissant encore le binôme LREM remporter le scrutin.

11:02 - Les enjeux locaux de Mimizan : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Mimizan est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 364 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 831 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (45,18%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 284 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,83%, Mimizan est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2143,17 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 18,33%, révélant une situation économique précaire. En conclusion, Mimizan incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des dernières législatives à Mimizan L'analyse des élections antérieures est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 56,77% des inscrits sur les listes électorales de Mimizan s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 54,07% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 54,18% au premier tour. Au deuxième tour, 51,47% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 992 personnes en âge de voter au sein de la ville, 76,58% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 79,44% au premier tour, ce qui représentait 4 760 personnes.