La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant explosé, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,03% à Mirebeau. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 23% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Mirebeau, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni aussi 23,79% des votes dans la localité. Une performance à compléter enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Qui pourra vaincre le Rassemblement national à Mirebeau ?

Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des éléments apparaissent… Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN pourrait se situer à environ 40% à Mirebeau. Un verdict qui semble coller avec les suffrages également grattés par le parti dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.