Résultat des législatives à Moisselles : l'élection 2024 en direct

16:32 - Le 9 juin dernier, la victoire du Rassemblement national à Moisselles De nombreuses choses ont évolué depuis ces élections. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui a fini première des européennes il y a trois semaines à Moisselles, avec 39,79% des votes exprimés devant la liste portée par Manon Aubry avec 13,4%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 11,75%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Moisselles au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait récolté au premier tour plus de voix aux législatives il y a deux ans à Moisselles que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait rassemblé 24,55% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 25,45%, suivi donc de Marine Le Pen avec 24,55% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,26%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,36% contre 54,64%).

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour ces législatives à l'échelle locale, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Moisselles, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 26,12% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 26,56% pour Dominique Da Silva (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (57,03%). Dominique Da Silva s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Moisselles Quel portrait faire de Moisselles, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 254 habitants répartis dans 560 logements, cette localité présente une densité de 975 habitants par km². Ses 138 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la localité, 16,85% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 15,59% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 25,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,29% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1202,65 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, Moisselles incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Moisselles Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 57,13% au niveau de Moisselles. Le taux de participation était de 46,88% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,97% au premier tour. Au second tour, 50,29% des votants ont exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 79,93% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,82% au second tour, c'est-à-dire 663 personnes.