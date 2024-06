En direct

19:41 - Le Front populaire va-t-il profiter des voix de la Nupes à Molières-sur-Cèze ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 9,49% à Molières-sur-Cèze le 9 juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi jauger les 16,3% de Manon Aubry (LFI), les 3,65% de Marie Toussaint (EELV) et les 6,08% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 34% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Molières-sur-Cèze, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 40,73% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Molières-sur-Cèze ? Que peut-on conclure de cette avalanche de données ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on trouve une progression de 2 points à Molières-sur-Cèze. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 15 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour s'attendre à plus de 30% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Molières-sur-Cèze il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Molières-sur-Cèze, avec 38,2%, soit 157 voix. L'extrême droite a alors devancé Manon Aubry à 16,3% et Raphaël Glucksmann à 9,49%.

14:32 - Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Molières-sur-Cèze en 2022 ? Molières-sur-Cèze avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,62%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 30,1% des voix. Molières-sur-Cèze n'offrait que les troisième et quatrième places à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec respectivement 16,4% et 6,85% des voix. La candidate du RN va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 60,33% contre 39,67% pour Macron.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Molières-sur-Cèze ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif est d'une logique implacable au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité ne peut prédire avec fiabilité le résultat… Aux législatives en 2022 à Molières-sur-Cèze, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 23,88% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 40,73% pour Arnaud Bord (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes (62,13%). Arnaud Bord s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Molières-sur-Cèze : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Molières-sur-Cèze, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 197 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 85 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 11,41% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 40,03% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 25,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,04% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 648,31 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Molières-sur-Cèze contribue à préparer l'avenir français.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux législatives à Molières-sur-Cèze Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Début juin, durant les européennes, le taux d'abstention représentait 54,1% dans la commune de Molières-sur-Cèze, contre une abstention de 54,29% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 60,7% au premier tour et seulement 57,1% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Molières-sur-Cèze pour les législatives ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.