Résultat des législatives à Moncheaux : l'élection 2024 en direct

11:02 - Moncheaux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment les habitants de Moncheaux peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,68%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,97%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 690 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (4,27%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,05%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,59%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Moncheaux, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.