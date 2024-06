Résultat des législatives à Mont-sur-Meurthe : l'élection 2024 en direct

La ville de Mont-sur-Meurthe s'était massivement tournée vers Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022. La figure du parti frontiste prenait les devants avec 42,4% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,03% et 11,4% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 5,41% des suffrages. Au 2e tour, face à Macron, la cheffe du RN avait aussi une longueur d'avance avec 62,82% contre 37,18%.

Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour cette législative 2024 au niveau local, comme au niveau national. Il y a deux ans, lors des législatives à Mont-sur-Meurthe, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 29,77% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 32,82% pour Thibault Bazin (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 58,31%. Thibault Bazin s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Élections à Mont-sur-Meurthe : l'impact des caractéristiques démographiques

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Mont-sur-Meurthe comme partout. Avec une population de 1 136 habitants répartis dans 473 logements, ce village présente une densité de 117 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 38 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 649 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,21%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 33,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 42,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 353,58 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Mont-sur-Meurthe incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.