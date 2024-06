En direct

19:42 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du score de la Nupes à Montaud ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent score lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Montaud, le binôme Nupes avait en effet accumulé 28,86% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,29% pour Yannick Jadot, 2,57% pour Fabien Roussel et 3,63% pour Anne Hidalgo). Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 19,77% à Montaud. Mais ce sont 33% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (6,78%), de Marie Toussaint (7,17%) et enfin de Léon Deffontaine (1,16%).

18:42 - L'extrême droite a vivement avancé à Montaud en 5 ans Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 13 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN termine tout proche des 30% ou plus à Montaud ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Montaud le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus logique encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est synonyme de précédent. Il y a quelques semaines en effet, à Montaud, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 33,53% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 19,77% et Valérie Hayer à 12,02%. Ce sont ainsi 173 électeurs qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Montaud lors de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la référence pour tenter de dégager une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 25,38% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,05% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République à Montaud. Marine Le Pen ne s'arrogeait alors que 21,6%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 55,24% devant Marine Le Pen (44,76%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Montaud ? La fraction d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour cette législative 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Au premier tour des élections législatives 2022, Montaud, couverte par la 3ème circonscription de l'Hérault, verra le binôme Nupes l'emporter avec 28,86%, alors que le RN restera derrière à 17%. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Montaud : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Devant le bureau de vote de Montaud, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 1 033 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 79 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 20,98% des résidents sont des enfants, et 6,45% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 20,86% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 38,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 781,72 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En résumé, à Montaud, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Retour sur la participation lors des législatives précédentes à Montaud L'un des critères principaux du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Montaud (34160). Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 56,28% au premier tour et seulement 55,42% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Montaud ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, presque un record pour des législatives. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 85,15% au niveau de la ville. La participation était de 81,44% au deuxième tour, soit 658 personnes.