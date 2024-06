En direct

19:47 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 17% et 24% à Montbron à l'issue de ces législatives Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,22% des voix dans la localité. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 15,02% à Montbron le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (3%), ainsi que de ceux de Marie Toussaint (3,13%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,38%) le 9 juin. Soit un total de 24% sur place.

18:42 - Un vote RN majoritaire à Montbron à 20 jours des législatives Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des indices apparaissent… Quand on analyse la progression du RN qui ressort des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait se situer à environ 25% à Montbron. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également grattés par la formation politique dans la zone en 5 ans : un bond de 7 points qui peut encore monter.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Montbron le 9 juin dernier Le résultat des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les têtes ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Montbron, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a pris la première place, cumulant 30,41% des votes face à Valérie Hayer à 19,02% et Raphaël Glucksmann à 15,02%. Si on entre dans le détail, 243 électeurs l'ont choisie dans la ville.

14:32 - 30,15% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Montbron Montbron avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,47%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 30,15% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 15,96% et 10,56% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face à son rival au second tour, avec 42,09% contre 57,91%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives sera très commenté. Lors des dernières législatives à Montbron, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 17,47% des votants étant convaincus par son binôme, contre 30,51% pour Sylvie Mocoeur (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme La République en Marche avec 56,74%. Sylvie Mocoeur s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Montbron Dans les rues de Montbron, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 997 habitants répartis dans 1 313 logements, cette commune présente une densité de 47 habitants/km². L'existence de 155 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (34,27%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,65% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1994,78 euros/mois, la commune défend une économie stable malgré les défis. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Montbron affirme l'attachement des habitants aux ambitions de la France.

09:32 - C'est le moment de voter à Montbron pour les élections législatives Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, parmi les 1 615 inscrits sur les listes électorales à Montbron, 47,18% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 46,47% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,86% au premier tour et seulement 47,45% au second tour. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,29% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 26,46% au second tour.