Résultat des législatives à Montchevreuil : l'élection 2024 en direct

14:53 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives à Montchevreuil ?

Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives 2022 avaient donné un bon démarrage pour le Rassemblement national à Montchevreuil. On retrouvait en effet Philippe Ballard (RN) dans la 2e circonscription avec 45,45% et Alexandre Sabatou (RN) dans la 3e circonscription avec 35,71% devant ses concurrents au premier tour, avec 39,86% dans la ville, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Oise. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 66,67%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,21%.