19:47 - Les suffrages de la Nupes font envie La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en attirer une partie. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Montredon-Labessonnié, le binôme Nupes avait en effet glané 23,27% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment atteint 13,78% à Montredon-Labessonnié le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 7,94% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,52% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,98% de Léon Deffontaine (PCF). Soit une somme de 25% cette fois.

18:42 - Le RN a nettement avancé à Montredon-Labessonnié Difficile de prédire ce qui va se passer après tous ces chiffres. Mais des indices apparaissent… Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Montredon-Labessonnié le 9 juin Le résultat de ce 30 juin au soir va certainement plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les européennes à Montredon-Labessonnié. Le mouvement enregistrait 32,75% des votes, soit 297 voix, face à Raphaël Glucksmann à 13,78% et Valérie Hayer à 11,69%.

14:32 - 23,37% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Montredon-Labessonnié L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 23,37% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Montredon-Labessonnié. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,52%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Jean Lassalle, avec seulement 12,91% des voix. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,43% contre 50,57%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Montredon-Labessonnié ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera déterminant pour cette législative 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Montredon-Labessonnié, le RN arrivait à la deuxième place, 21,13% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 23,27% pour Gérard Poujade (Nupes) au premier tour. Au second tour, il obtenait pourtant 54,5% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (45,50%). C'est ainsi Frédéric Cabrolier chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Montredon-Labessonnié : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Montredon-Labessonnié, les élections sont en cours. Avec ses 17,24% d'agriculteurs pour 2 049 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 113 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 270 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (67,22%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,32% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 9,81%, la commune révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 20 776 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. Montredon-Labessonnié incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Montredon-Labessonnié pour les élections législatives L'analyse des scrutins électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Au moment des élections européennes de début juin, 58,89% des électeurs de Montredon-Labessonnié (Tarn) s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 56,15% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,07% au premier tour et seulement 54,4% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.