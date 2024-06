En direct

À Montsoult, que vont trancher les électeurs de la gauche ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche ce dimanche ? Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Montsoult, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,81% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment glané 11,87% à Montsoult pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 11,52% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,16% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme de 30% cette fois.

10 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Montsoult Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Montsoult ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Jordan Bardella à son niveau national à Montsoult le 9 juin dernier Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc encore plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Le résultat de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montsoult, avec 33,15%, soit 472 voix. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 11,87% et Manon Aubry à 11,52%.

Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Montsoult en 2022 ? La commune de Montsoult avait accordé à Marine Le Pen 22,46% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé cette fois la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 25,47% et 22,56% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 56,67% devant Marine Le Pen (43,33%).

Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le nombre de votes du Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces élections législatives au niveau local. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Montsoult il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 20,21% au premier tour, contre 27,90% pour Guillaume Vuilletet (La République en Marche), Montsoult étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Val-d'Oise. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Guillaume Vuilletet (La République en Marche) finalement en tête localement.

Montsoult : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives À Montsoult, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,13% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de directives sur le travail. Avec 49,02% de population active et une densité de population de 889 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 773 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 345 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,99%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,06%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montsoult mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,14% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

C'est l'heure de voter à Montsoult : l'abstention au cœur des préoccupations À Montsoult, quelle abstention aux législatives ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, sur les 2 665 inscrits sur les listes électorales à Montsoult, 45,52% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 48,03% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,07% au premier tour et seulement 50,89% au second tour. En comparaison, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour.