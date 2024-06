En direct

19:50 - Un résultat aux législatives entre 14% et 15% à Moréac pour la nouvelle coalition de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 7,98% à Moréac. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (3,1%), l'écologiste Marie Toussaint (2,83%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (2,24%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 14% sur place. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 15,69% des bulletins dans la localité.

18:42 - La forte évolution du RN à Moréac Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Moréac entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc déduire que le RN sera à près de 36% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 47,4% pour la liste de Jordan Bardella à Moréac le 9 juin Les résultats de ces législatives vont peut-être s'accorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 719 habitants de Moréac passés par les bureaux de vote ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, séduisait 47,4% des suffrages face à Valérie Hayer à 15,95% et Raphaël Glucksmann à 7,98%.

14:32 - Moréac avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est incontestablement la principale clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,54% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Moréac. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,48%. Valérie Pécresse se contentait de la quatrième place avec seulement 4,79% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN l'avait aussi emporté avec 53,05%.

12:32 - Quel score à Moréac pour le Rassemblement national au premier tour ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un enseignement clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Moréac lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale il y a deux ans. On retrouvait en effet Alice Gohin devant ses concurrents au premier tour, avec 28,89% dans la cité, qui votait pour la 3ème circonscription du Morbihan. Nicole Le Peih (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 57,39%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Moréac : un regard sur la démographie locale Quelle influence les électeurs de Moréac exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 20,85% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,08% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (16,51%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 352 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (15,81%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,17%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Moréac mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,37% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Moréac : étude du niveau d'abstention aux précédentes élections législatives Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives à Moréac (56500), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,42% au premier tour et seulement 54,22% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Moréac ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 767 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,96% étaient restés chez eux. L'abstention était de 16,76% au second tour. L'inflation dans le pays est par exemple en mesure d'inciter les électeurs de Moréac à s'intéresser plus fortement au scrutin.