En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 24,73% des suffrages dans la localité. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 16,27% à Morlaàs. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 5,2% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,25% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,13% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 28% cette fois.

18:42 - L'époustouflante progression du RN à Morlaàs en 5 ans Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais des tendances émergent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 20% voire plus à Morlaàs ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Morlaàs début juin Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Dans le détail, 607 habitants de Morlaàs passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a glané ainsi 31,55% des suffrages devant Valérie Hayer à 16,63% et Raphaël Glucksmann à 16,27%.

14:32 - Morlaàs avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Morlaàs avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,54%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 29,41% des votes. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 16,88% et 10,29% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 39,17% contre 60,83%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel la dernière fois Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Morlaàs en 2022, lors des législatives, avec 15,52% au premier tour, contre 34,79% pour Jean-Paul Mattei (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Morlaàs votant pour la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 42,73% contre 57,27% pour les vainqueurs. Jean-Paul Mattei conservait donc son avance sur place.

11:02 - Morlaàs : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale législative, Morlaàs est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 4 360 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 490 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 506 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,42%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Avec 188 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 7,03%, Morlaàs se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 8,22%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2675,98 euros/mois. À Morlaàs, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives débutent à Morlaàs : l'abstention en question L'étude des scrutins électoraux passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Début juin, durant les élections européennes, sur les 3 642 inscrits sur les listes électorales à Morlaàs, 54,2% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 53,3% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,52% au premier tour et seulement 49,25% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 79,49% des personnes aptes à voter dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 76,37% au second tour, soit 2 715 personnes.