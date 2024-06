Résultat des législatives à Mouchin : l'élection 2024 en direct

15:37 - Qui a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Mouchin ?

C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,91% contre 34,88% pour Emmanuel Macron. Mouchin n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 9,73% et 6,29% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 38% contre 62%.