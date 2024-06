En direct

19:50 - Les orphelins de la coalition de gauche très suivis La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,98% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (17,81% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,94% pour Yannick Jadot, 1,49% pour Fabien Roussel et 1,56% pour Anne Hidalgo). La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 11,99% à Moulins-lès-Metz pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 24% sur place.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Moulins-lès-Metz en 5 ans Que conclure des résultats des dernières élections ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Moulins-lès-Metz entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera pas loin des 30% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Moulins-lès-Metz au début du mois ? Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. 35,02% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Moulins-lès-Metz, face à Valérie Hayer à 17,06% et Raphaël Glucksmann à 11,99%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec 657 habitants de Moulins-lès-Metz passés par les isoloirs.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Moulins-lès-Metz lors de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Moulins-lès-Metz lors du premier tour de la présidentielle avec 30,63%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,87%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 17,81% et 6,8% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 42,33% contre 57,67%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux législatives 2024 à Moulins-lès-Metz ? Lors des dernières législatives à Moulins-lès-Metz, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 25,55% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 28,28% pour Belkhir Belhaddad (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (56,71%). Belkhir Belhaddad s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Moulins-lès-Metz : tour d'horizon démographique Quel impact auront les électeurs de Moulins-lès-Metz sur les résultats des élections législatives ? La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 15,59% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 12,33% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (81,93%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 682 votants. Le nombre de familles monoparentales (20,7%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Moulins-lès-Metz mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,85% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Abstention à Moulins-lès-Metz : les leçons des précédentes élections L'un des critères déterminants de ce scrutin législatif 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Moulins-lès-Metz (57160). Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,36% au premier tour et seulement 57,01% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Moulins-lès-Metz ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 751 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 26,82% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 27,03% au second tour.