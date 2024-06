En direct

19:41 - Le Front populaire va-t-il bénéficier des voix de la Nupes à Moussac ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en séduire une portion. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 9,29% à Moussac il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 21% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 22,48% des votes dans la commune.

18:42 - Le RN a nettement gagné du terrain à Moussac Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 10 points à Moussac entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 52% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 53,85% pour le RN à Moussac début juin Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Moussac, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris la première place, cumulant 53,85% des votes devant Raphaël Glucksmann à 9,29% et Manon Aubry à 7,05%. Dans le détail, 336 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la ville.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Moussac lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. On remarque que le Rassemblement national avait fait au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans à Moussac que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 40,07% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 18,07% et 15,22%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 63,42% contre 36,58%).

12:32 - Quel résultat à Moussac pour le Rassemblement national au premier tour ? Regarder le dernier scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. Le RN tirait son épingle du jeu à Moussac au début des élections législatives 2022. C'est en effet Pierre Meurin qui se classait en tête au premier tour avec 44,11% dans la commune, qui votait pour la 4ème circonscription du Gard. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 63,73%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,27%.

11:02 - Moussac : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel portrait faire de Moussac, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 744 logements pour 1 563 habitants, la densité de la commune est de 193 habitants/km². Ses 104 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (76,88%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 639,46 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Moussac, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives précédentes à Moussac L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Moussac. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,91% au premier tour et seulement 47,64% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,09% des électeurs de la commune, contre un taux de participation de 77,17% au deuxième tour, c'est-à-dire 825 personnes. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des Français serait de nature à impacter le pourcentage de participation à Moussac.