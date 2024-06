En direct

19:48 - Que vont décider les supporters de la Nupes disparue à Muttersholtz ? L'autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire. Aux européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 11,89% à Muttersholtz. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 24,08% des suffrages dans la commune.

18:42 - Le RN en embuscade à Muttersholtz avant les législatives Alors que tirer de tous ces chiffres ? L'étiquette Rassemblement national pourrait se stabiliser à 30% à Muttersholtz lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les élections du 9 juin se répercute localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Le RN à son niveau national à Muttersholtz le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections du Parlement européen à Muttersholtz. Ladite liste séduisait 28,15% des voix, face à Valérie Hayer à 16,27% et Raphaël Glucksmann à 11,89%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Muttersholtz au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute le choix du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Muttersholtz avec 25,67% contre 29,14% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,2% et 8,02% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 42,68% contre 57,32%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans Avec 17,36% à Muttersholtz, le RN avait été distancé par les 32,45% du binôme LREM au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Élections à Muttersholtz : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Muttersholtz façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des élections législatives. Dans la localité, 19,43% des résidents sont des enfants, et 22,38% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (86,1%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 811 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,99%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,83%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Muttersholtz mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,51% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - C'est l'heure de voter à Muttersholtz : les législatives débutent L'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif sera sans aucun doute le taux de participation à Muttersholtz. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,91% au premier tour et seulement 41,64% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 76,64% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 76,25% au deuxième tour, ce qui représentait 1 313 personnes.