À Muzillac, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, reste un mystère. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 16,69% à Muzillac. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 4,81% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,82% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,38% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 28% sur place. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,12% des suffrages dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

L'évolution inédite du RN à Muzillac en 5 ans Difficile d'avoir les idées claires après cette avalanche de scores. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN finisse tout proche des 20% ou plus à Muzillac ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Une performance du RN dans la moyenne à Muzillac il y a trois semaines Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler d'autant plus évident au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Muzillac, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, l'a emporté, cumulant 27,82% des voix contre Valérie Hayer à 22,22% et Raphaël Glucksmann à 16,69%.

Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Muzillac au premier tour de la dernière présidentielle Muzillac avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,37%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 38,86% des voix. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 16,82% et 6,18% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 32,49% contre 67,51%.

Des législatives favorables pour le parti présidentiel la dernière fois Regarder dans le rétro pour décortiquer le dernier scrutin législatif fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Muzillac il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 14,11% au premier tour, contre 37,61% pour Anne Le Hénanff (Ensemble !), Muzillac étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (58,96% contre 41,04% pour le RN). Anne Le Hénanff conservait donc son avance sur place.

Muzillac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des législatives, Muzillac foisonne de diversité et d'activités. Dotée de 2 835 logements pour 5 041 habitants, la densité de la commune est de 126 hab par km². L'existence de 441 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans l'agglomération, 14,31% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 39,79% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 40,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 10,38%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 899 €/an. Muzillac incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.

C'est le moment de faire un choix à Muzillac pour les législatives À Muzillac (56190), le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère décisif de ces législatives. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,72% au premier tour et seulement 47,5% au deuxième tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,32% au niveau de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 20,12% au premier tour. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des foyers français est notamment en mesure d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Muzillac.