En direct

19:49 - Une fourchette de 25% à 26% pour la gauche à Nay Une autre question qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 14,62% à Nay. Mais on peut en revanche estimer un score de 26% pour la gauche pour ce premier round dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (4,22%), de l'EELV Marie Toussaint (5,12%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (3,09%). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Nay, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 25,26% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,82% pour Yannick Jadot, 2,94% pour Fabien Roussel et 1,39% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'évolution éclair du RN à Nay Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques grandes lignes émergent… Alors qu'au niveau national, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà glané 11 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 30% voire plus à Nay ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Nay début juin Le verdict des élections il y a quelques semaines est incontournable. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble donc également sensé au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Nay. L'extrême droite a attiré 31,28% des votes, soit 385 voix, contre Valérie Hayer à 16% et Raphaël Glucksmann à 14,62%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Nay au premier tour de l'élection présidentielle Le scrutin présidentiel est sans doute la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Nay avec 21,02% contre 28,01% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,42% et 10,7% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 42,07% contre 57,93%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste en 2022 Le RN ratait complètement la première marche à Nay en 2022, lors des élections législatives, avec 19,98% au premier tour, contre 29,65% pour Jean-Paul Mattei (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Nay étant partie intégrante de la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Nay Quel portrait faire de Nay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 3 224 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 325 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 27% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 34,58% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 27,39% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,42% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1647,30 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Nay, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Nay L'analyse des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Début juin, durant les européennes, sur les 2 377 inscrits sur les listes électorales à Nay, 46,49% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 46,04% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,72% au premier tour. Au second tour, 49,09% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,47% des votants de la localité. L'abstention était de 22,35% au premier tour.