19:47 - La gauche aussi dans les favoris à Neuville-sur-Oise pour ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en réunir le Front populaire ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Neuville-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet glané 21,46% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 17,12% à Neuville-sur-Oise. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 7,32% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 8,89% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,65% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 32% cette fois.

18:42 - Le RN a fortement séduit à Neuville-sur-Oise en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de données. Mais des éléments apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à près de 17% voire plus à Neuville-sur-Oise ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Neuville-sur-Oise début juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Bardella qui a terminé en tête des élections européennes 2024 à Neuville-sur-Oise, avec 21,31% des voix, soit 163 voix, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 19,87%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 17,12%.

14:32 - Neuville-sur-Oise avait voté Macron lors de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans à Neuville-sur-Oise que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La candidate avait rassemblé 14,07% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 35,98%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 17,29% et Marine Le Pen avec 14,07%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 29,49% contre 70,51%).

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche à Neuville-sur-Oise ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Neuville-sur-Oise, obtenant 9,22% des voix sur place, contre 33,56% pour Guillaume Vuilletet (La République en Marche). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Guillaume Vuilletet (La République en Marche) finalement en tête localement.

11:02 - Neuville-sur-Oise : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Neuville-sur-Oise comme partout. Avec ses 36,6% de cadres pour 2 070 habitants, cette localité possède une certaine vigueur économique. L'existence de 190 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (63,27%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 189 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 13,13%, Neuville-sur-Oise est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,31%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3497,34 € par mois. À Neuville-sur-Oise, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Neuville-sur-Oise : retour sur la participation aux dernières législatives À Neuville-sur-Oise (95000), l'un des critères principaux des législatives sera à n'en pas douter le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 38,51% au premier tour. Au second tour, 39,9% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 189 personnes en âge de voter dans la commune, 13,79% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 19,11% au second tour.