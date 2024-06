En direct

19:49 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Nomain à la loupe La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Pour le premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 16,77% des bulletins dans la commune. Une percée à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (13,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,08% pour Yannick Jadot, 3,03% pour Fabien Roussel et 1,48% pour Anne Hidalgo). La liste portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment obtenu 11,67% à Nomain début juin. Un score qui devrait s'améliorer ce 30 juin, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 20% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le RN a nettement progressé à Nomain en 5 ans Que peut-on tirer de cette avalanche de données ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Avec une projection simple, on peut déduire que le RN sera à environ 30% voire plus à Nomain ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Nomain début juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Nomain, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 32,11% des votes face à Valérie Hayer à 19,08% et Raphaël Glucksmann à 11,67%. Ce sont ainsi 377 électeurs qui l'ont choisie dans la commune.

14:32 - À Nomain, le résultat de la présidentielle toujours pertinent Le choix de celui qui va présider la France est probablement la référence pour jauger une préférence politique locale. Nomain avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,26%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 36,53% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,91% et 8,34% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 36,82% contre 63,18%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste la dernière fois Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera très scruté. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Nomain il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,23% au premier tour, contre 35,01% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !), Nomain faisant partie de la 6ème circonscription du Nord. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Dynamique électorale à Nomain : une analyse socio-démographique Comment la population de Nomain peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,82% et une densité de population de 129 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,51%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,50%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,07%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,35%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Nomain, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Nomain La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Nomain. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,32% au premier tour. Au second tour, 48,63% des électeurs ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 119 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,51% étaient restés chez eux. L'abstention était de 21,52% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives ?