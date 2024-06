Résultat des législatives à Nousty : l'élection 2024 en direct

En direct

14:54 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives 2022 à Nousty ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 16,28% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques, alors que les candidats LREM cumuleront 36,54% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Jean-Paul Mattei (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Nousty Dans les rues de Nousty, les élections sont en cours. Avec ses 24,55% de cadres pour 1 592 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 100 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 22,87% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 4,32% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 24,18% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 35,83% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 475,59 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Nousty, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives débutent à Nousty : la participation en question L'observation des résultats des précédents scrutins électoraux est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 40,29% des personnes en capacité de voter à Nousty avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 42,74% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,93% au premier tour et seulement 48,14% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Nousty cette année ? Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des législatives.