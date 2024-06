En direct

19:50 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Noyal-Pontivy à la loupe La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une part. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,51% à Noyal-Pontivy. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 16% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 19,49% des suffrages dans la localité.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Noyal-Pontivy Difficile de mettre en perspective cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais des éléments se distinguent… Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 30% ou plus à Noyal-Pontivy ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 39,19% à Noyal-Pontivy le 9 juin Le résultat de ces législatives va certainement plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Noyal-Pontivy, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, récoltant 39,19% des votes contre Valérie Hayer à 20,23% et Raphaël Glucksmann à 9,51%. Si on entre dans le détail, 589 habitants ont alors été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Noyal-Pontivy C'est certainement l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Noyal-Pontivy lors du premier tour de la présidentielle avec 33,48%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 27,54%. Noyal-Pontivy n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,23% et 5,31% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 42,19% contre 57,81%.

12:32 - Quel score à Noyal-Pontivy pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Noyal-Pontivy, obtenant 18,14% des suffrages sur place, contre 31,33% pour Nicole Le Peih (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 38,26% contre 61,74% pour les vainqueurs. Nicole Le Peih conservait donc son avance sur place.

11:02 - Noyal-Pontivy : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Noyal-Pontivy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Dans la ville, 17,41% des résidents sont des enfants, et 9,57% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 115 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 457 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,45%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (7,87%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Noyal-Pontivy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,88% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Participation à Noyal-Pontivy : quelles perspectives pour les élections législatives ? Au fil des dernières années, les 3 724 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, 46,05% des personnes en capacité de voter à Noyal-Pontivy avaient déserté les urnes. L'abstention était de 47,36% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,06% au premier tour et seulement 51,71% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Noyal-Pontivy ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour.