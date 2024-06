Résultat des législatives à Oisseau : l'élection 2024 en direct

L'élection présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Oisseau. La figure de l'ancien Front national terminait à 31,02% au 1er round contre 28,55% pour Emmanuel Macron et 12,19% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Valérie Pécresse prenait la quatrième place avec seulement 8,64% des voix pour sa part. Avec 46,12%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,88%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Oisseau : ce qu'il faut retenir

Quel portrait faire d'Oisseau, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 136 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 36 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 19,72% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 7,3% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,85% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 42,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 439,97 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, à Oisseau, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.