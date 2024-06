En direct

19:47 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Orbec La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son résultat basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Orbec, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,76% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment atteint 8,06% à Orbec le 9 juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 19% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (6,51%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,1%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,17%).

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Orbec Que peut-on déduire de cet ensemble de données ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Orbec entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 31% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,98% pour la liste RN à Orbec au début du mois Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. Dans le détail, 245 électeurs d'Orbec se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait 37,98% des suffrages devant Valérie Hayer à 14,11% et François-Xavier Bellamy à 8,53%.

14:32 - Orbec avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Orbec à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 33,09% des électeurs au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,62% et 13,94% des voix. Orbec n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 7,23% des voix pour sa part. Au 2e tour, la patronne du RN surclassait aussi Emmanuel Macron avec 50,06%.

12:32 - Nathalie Porte (Les Républicains) devant ses concurrents lors des dernières législatives à Orbec A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. Lors des dernières législatives à Orbec, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 23,56% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 32,11% pour Nathalie Porte (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme La République en Marche (51,88%). C'est ainsi Jérémie Patrier-Leitus (La République en Marche) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Orbec Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Orbec, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 950 habitants répartis dans 1 328 logements, cette ville présente une densité de 212 hab/km². Avec 185 entreprises, Orbec est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 15,23% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 36,64% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,4% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1882,34 € par mois, la ville dévoile un taux de chômage de 20,48%, annonçant une situation économique instable. En somme, à Orbec, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Orbec ? Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 408 personnes en âge de voter à Orbec, 53,13% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 51,57% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,2% au premier tour. Au second tour, 51,55% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Orbec ? Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 417 personnes en âge de voter dans la commune, 32,46% étaient restées chez elles. L'abstention était de 31,83% au second tour.