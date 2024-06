Résultat des législatives à Orcemont : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quels résultats pour les européennes à Orcemont le 9 juin ? Impossible de ne pas se pencher sur le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques semaines. 21,53% des votes sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Orcemont, devant Valérie Hayer à 19,14% et Raphaël Glucksmann à 15,07%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 90 habitants d'Orcemont passés par les bureaux de vote.

14:32 - 32,38% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Orcemont Le choix du président de la République est probablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 32,38% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 17,08%. La double-finaliste à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 16,55% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 31,89% contre 68,11%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune d'Orcemont il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 11,37% au premier tour, contre 31,79% pour Aurore Bergé (La République en Marche), Orcemont faisant partie de la 10ème circonscription des Yvelines. Sur la commune d'Orcemont, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste. Une victoire, donc, pour Aurore Bergé dans la localité.

11:02 - Élections législatives à Orcemont : un éclairage démographique Dans les rues d'Orcemont, le scrutin est en cours. Avec ses 31,49% de cadres supérieurs pour 995 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Ses 69 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 299 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (92,73%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 35,88% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 54,52% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 209,33 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Orcemont, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est l'heure de voter à Orcemont : la participation au cœur des préoccupations À Orcemont, quelle abstention aux précédentes législatives ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations politiques antérieures. A l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 65,6% des inscrits sur les listes électorales d'Orcemont, contre un taux de participation de 66,09% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 65,02% au premier tour et seulement 62,18% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Orcemont ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.