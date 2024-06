En direct

19:51 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Ostricourt Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a obtenu 6,44% à Ostricourt. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 32% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Ostricourt, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 28,34% des votes dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,54% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,74% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN en force à Ostricourt avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN devrait se stabiliser à 40% à Ostricourt lors du premier tour de ces législatives si la situation prévue par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 30% des suffrages dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. En cinq ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 5 points dans la localité.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Ostricourt il y a trois semaines ? Regarder quelques jours en arrière peut sembler plus que jamais évident au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Ostricourt, avec 41,92%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Manon Aubry à 23,89% et Valérie Hayer à 7,62%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections d'Ostricourt ? C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait affiché au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Ostricourt que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait accumulé 33,59% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 31,27% et 16,56%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,34% contre 45,66%).

12:32 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national la dernière fois Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national se hissait en pôle position à Ostricourt au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Virginie Fenain devant ses concurrents au premier tour, avec 34,74% dans la cité, qui faisait partie de la 6ème circonscription du Nord. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Célia Pereira (Nupes) chez les électeurs avec 62,23%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Ostricourt : ce qu'il faut retenir Dans la commune d'Ostricourt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,97% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 708 hab par km² et 42,7% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2047,87 € par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,01%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,06%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Ostricourt mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,56% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Abstention à Ostricourt : les leçons des précédentes élections À Ostricourt, le niveau de participation constituera indéniablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 39,82% au premier tour. Au deuxième tour, 37,42% des électeurs se sont déplacés. Quelle sera la participation à Ostricourt pour les législatives 2024 ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 70,12% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 67,6% au second tour, soit 2 715 personnes. Les campagnes pour faire "barrage" à l'extrême-droite pourraient entre autres faire augmenter la participation à Ostricourt.