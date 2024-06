Résultat des législatives à Ostwald : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes dissoute à Ostwald ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en attirer une part. Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,78% à Ostwald pour ces élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 14,32% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,31% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,21% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 32% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ostwald, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 24,29% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Ostwald avant les législatives Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison de chiffres. Mais des pistes apparaissent… Le Rassemblement national devrait se trouver pas loin de 30% à Ostwald lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les européennes du 9 juin se reproduit localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30 à 35% des voix dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est un peu facile, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Ostwald le 9 juin Cette hiérarchie a vécu. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Ostwald, avec 30,77% des bulletins dans l'urne devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 14,87%, suivie par Manon Aubry avec 14,32%.

14:32 - Ostwald avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Ce sont Emmanuel Macron avec 28,73% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,19% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du chef de l'Etat à Ostwald. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 22,54%. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour avec 37,32% contre 62,68%.

12:32 - Quel résultat à Ostwald pour le bloc présidentiel ce soir ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives 2022 à Ostwald ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 19,27% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription du Bas-Rhin, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 28,23% des voix. Sur la commune d'Ostwald, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

11:02 - Dynamique électorale à Ostwald : une analyse socio-démographique Comment les habitants d'Ostwald peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,9% ont 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (78,88%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 3 574 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,09% et d'une population immigrée de 13,38% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,0% à Ostwald, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Les élections législatives à Ostwald (67540) sont lancées À Ostwald (67540), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera immanquablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,59% au premier tour. Au second tour, 39,73% des électeurs se sont déplacés. En proportion, au niveau de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, presque un record pour des législatives. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 8 276 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 71,99% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 69,61% au second tour, soit 5 765 personnes.