Résultat des législatives à Ozoir-la-Ferrière : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel candidat vont adopter les supporters de l'ancienne Nupes à Ozoir-la-Ferrière ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Ozoir-la-Ferrière, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 28,17% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les sondages ? La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 13,06% à Ozoir-la-Ferrière pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit un total de 29% sur place.

18:42 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Ozoir-la-Ferrière en 5 ans Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais quelques grandes directions apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà progressé de 12 points ici entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Ozoir-la-Ferrière il y a trois semaines Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'observer de près. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. Le 9 juin en effet, à Ozoir-la-Ferrière, la liste RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, récoltant 32,61% des voix devant Valérie Hayer à 15,05% et Raphaël Glucksmann à 13,06%. Ce qui correspond à 2182 électeurs dans la commune.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Ozoir-la-Ferrière au premier tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Ozoir-la-Ferrière avec 21,91% contre 29,56% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 21,82% et 7,59% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 39,17% contre 60,83%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections des députés, localement. Lors des législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune d'Ozoir-la-Ferrière, récoltant 19,55% des suffrages sur place, contre 30,53% pour Hadrien Ghomi (Ensemble ! - Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore Hadrien Ghomi qui va glaner le plus de voix, avec 53,21% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - Dynamique électorale à Ozoir-la-Ferrière : une analyse socio-démographique A la mi-journée des élections législatives, Ozoir-la-Ferrière foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 20 692 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 656 entreprises, Ozoir-la-Ferrière permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (16,23%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 2 524 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,86%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2856,71 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Ainsi, à Ozoir-la-Ferrière, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Ozoir-la-Ferrière : les législatives débutent À Ozoir-la-Ferrière (77330), l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 42,45% au premier tour et seulement 41,58% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,98% dans la ville. La participation était de 68,9% au second tour, c'est-à-dire 9 718 personnes.