Résultat des législatives à Pagny-sur-Meuse : l'élection 2024 en direct

15:36 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Pagny-sur-Meuse en 2022 ? L'élection à la présidence de la République est certainement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait fait au premier tour un score plus élevé aux législatives 2022 à Pagny-sur-Meuse que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait engrangé 37,02% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 21,11% et 13,57%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,47% contre 39,53%).

12:32 - Quel score à Pagny-sur-Meuse pour le RN ce soir ? Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Pagny-sur-Meuse au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Brigitte Gaudineau qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 39,94% dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription de la Meuse. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 54,14%, devant le binôme Divers droite à 45,86%.

11:02 - Pagny-sur-Meuse : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Pagny-sur-Meuse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 016 habitants répartis dans 469 logements, ce bourg présente une densité de 54 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 71 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 558 foyers fiscaux. Dans le bourg, 20,18% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 19,78% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,89% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 46,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 10,20 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Pagny-sur-Meuse, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, rejoignent celles de la France.

09:32 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Pagny-sur-Meuse : ce qu'il faut savoir L'abstention constituera immanquablement l'une des clés des élections législatives 2024 à Pagny-sur-Meuse (55190). Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,74% au premier tour et seulement 44,47% au second tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 81,94% des votants de la localité, à comparer avec une participation de 81,81% au deuxième tour, ce qui représentait 607 personnes.