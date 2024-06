En direct

19:51 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Parentis-en-Born La Nupes ayant éclaté, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 14,6% à Parentis-en-Born il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 24% sur place. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Parentis-en-Born, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 20,27% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par le RN à Parentis-en-Born Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Parentis-en-Born entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,64% pour le Rassemblement national à Parentis-en-Born il y a trois semaines Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a fini première des européennes il y a trois semaines à Parentis-en-Born, avec 37,64% des votes exprimés, soit 1165 voix dans la ville, devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 14,6%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 12,83%.

14:32 - 28,18% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Parentis-en-Born L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen prenait les devants avec 28,18% au premier tour contre 23,07% pour Emmanuel Macron et 16,45% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec 8,47% des voix pour sa part. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est également la patronne de l'ancien FN qui l'emportait avec 52,26%, devant Emmanuel Macron à 47,74%.

12:32 - Quel verdict à Parentis-en-Born pour le Rassemblement national ce dimanche ? Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le Rassemblement national réalisait un bon démarrage à Parentis-en-Born. Dans la commune, qui votait pour la 1ère circonscription des Landes, c'est Michel Dufay qui arrivait en tête au premier tour avec 27,97%. Mais c'est en revanche Geneviève Darrieussecq (LREM) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Parentis-en-Born au second tour, avec 53,68%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Parentis-en-Born La démographie et le contexte socio-économique de Parentis-en-Born contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,89% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 53 hab par km² et 43,84% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (74,64%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 861 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,84%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,86%, comme à Parentis-en-Born, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

09:32 - Taux d'abstention lors des élections législatives à Parentis-en-Born : ce qu'il faut savoir Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des précédentes élections ? Au moment des élections européennes du mois de juin 2024, 44,42% des inscrits sur les listes électorales de Parentis-en-Born avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 43,4% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,8% au premier tour et seulement 53,66% au deuxième tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, c’était plus qu’en 2017.