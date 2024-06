En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 21% et 28% à Parmain pour la nouvelle union de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en séduire une portion. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 21,75% des voix dans la commune. Une percée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (19,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,22% pour Yannick Jadot, 1,89% pour Fabien Roussel et 1,02% pour Anne Hidalgo). La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 14,44% à Parmain pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 28% sur place.

18:42 - 12 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Parmain Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 25% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,02% dans la moyenne nationale pour le RN à Parmain le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît aussi comme évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella, a remporté les élections du Parlement européen à Parmain. Le mouvement a convaincu 30,02% des votes, devant Raphaël Glucksmann à 14,44% et Valérie Hayer à 14,35%.

14:32 - À Parmain, le résultat de la présidentielle résonne toujours La présidentielle est incontestablement la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Parmain lors du premier tour de la présidentielle avec 29,08%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,4%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,11% et 9,6% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 38,33% contre 61,67%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des dernières législatives à Parmain Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Avec 17,9% à Parmain, le Rassemblement national avait été devancé par les 30,25% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription du Val-d'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM (59,50% contre 40,50% pour le RN). Guillaume Vuilletet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Démographie et politique à Parmain, un lien étroit Quelle influence les électeurs de Parmain exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,99%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (84,76%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 145 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,88%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,99%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,05% à Parmain, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Les législatives à Parmain (95620) sont lancées À Parmain (95620), l'abstention sera sans aucun doute l'une des clés des élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,19% au premier tour et seulement 51,3% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Parmain ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 296 personnes en âge de voter dans la commune, 22,77% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 27,93% au deuxième tour. L'inflation dans le pays et ses conséquences sur la vie des Français seraient de nature à modifier les décisions que prendront les électeurs de Parmain.