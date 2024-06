En direct

19:47 - À Peillac, que vont trancher les supporters de l'ancienne Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,76% des bulletins dans la commune. Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 15,59% à Peillac. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 33% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Peillac Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été récupérés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Peillac dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux élections européennes à Peillac. L'extrême droite a convaincu 30,8% des votes, soit 243 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 15,59% et Valérie Hayer à 14,7%.

14:32 - Peillac avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Peillac lors du premier tour de la présidentielle avec 31,35%, devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 25,06%. Peillac n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 22,75% et 4,22% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 40,61% contre 59,39%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Peillac Regarder le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Peillac, comptant 13,32%des suffrages, alors que les candidats Régionaliste obtiendront 43,70% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Régionaliste (79,84% contre 20,16% pour le RN). Paul Molac remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Peillac et leurs implications électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Peillac comme partout. Avec une population de 1 857 habitants répartis dans 1 090 logements, cette commune présente une densité de 75 habitants/km². Avec 104 entreprises, Peillac est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (73,12%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,48% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, 36,67% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 576,10 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Peillac écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - Abstention à Peillac : les leçons des précédentes élections L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Pendant les dernières européennes, le pourcentage de participation atteignait 55,81% dans la commune de Peillac, contre un taux de participation de 54,2% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 56,33% au premier tour. Au deuxième tour, 52,83% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Peillac ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 80,68% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 84,58% au premier tour, ce qui représentait 1 240 personnes.