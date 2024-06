En direct

19:51 - Le Front populaire va-t-il profiter des 25,88% de la Nupes à Pérenchies ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est un saut dans le vide. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 11,82% à Pérenchies. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'EELV et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 26% sur place. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Pérenchies, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 25,88% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Quel score pour le Rassemblement national à Pérenchies lors des législatives ? Que peut-on retenir de cette combinaison de données ? La progression du RN se montre déjà solide à Pérenchies entre le score de Jordan Bardella en 2019 (27,83%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (34,56%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à la dernière élection des députés dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Pérenchies au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin des législatives. 34,56% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Pérenchies, devant Valérie Hayer à 13,98% et Raphaël Glucksmann à 11,82%. Le RN attirait ainsi 1073 votants de Pérenchies.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Pérenchies au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Pérenchies avec 28,12% contre 29,54% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,61% et 5,74% des voix. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 43,24% contre 56,76%.

12:32 - Le parti présidentielle s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Pérenchies Le nombre de bulletins de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour cette législative au niveau local, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Pérenchies, cumulant 21,56% des voix sur place, contre 27,28% pour Brigitte Liso (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés LREM avec 48,35% contre 51,65% pour les vainqueurs. Brigitte Liso conservait donc son avance sur place.

11:02 - Démographie et politique à Pérenchies, un lien étroit La démographie et la situation socio-économique de Pérenchies contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 37% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,33%. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (81,79%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 906 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,36%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,08%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Pérenchies mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,42% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Pérenchies Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des consultations politiques précédentes. Au moment des dernières élections européennes, 48,8% des électeurs de Pérenchies (Nord) s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 49,67% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,63% au premier tour et seulement 42,83% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 70,44% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 72,14% au second tour, ce qui représentait 4 573 personnes.