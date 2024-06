En direct

19:48 - À Perrigny-lès-Dijon, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Raphaël Glucksmann avait obtenu 11,4% à Perrigny-lès-Dijon il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 27% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 23,69% des voix dans la localité.

18:42 - La forte évolution du RN à Perrigny-lès-Dijon en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 14 points à Perrigny-lès-Dijon entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 28% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Perrigny-lès-Dijon le 9 juin dernier Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à analyser avec précision. D'autant que ce choc est le préalable à l'élection qui nous préoccupe maintenant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes à Perrigny-lès-Dijon. Le mouvement a attiré 34,2% des voix, soit 303 voix, contre Valérie Hayer à 14,67% et Raphaël Glucksmann à 11,4%.

14:32 - 30,24% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Perrigny-lès-Dijon L'élection présidentielle est incontestablement la référence pour estimer une préférence politique locale. Perrigny-lès-Dijon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,26%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 30,24% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 21,37% et 7,18% des voix. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,36% contre 60,64%.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Perrigny-lès-Dijon ? Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au premier tour des élections législatives 2022, Perrigny-lès-Dijon, couverte par la 3ème circonscription de la Côte-d'Or, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 30,03%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 20,52%. Au second round, c'est encore Fadila Khattabi qui cumulera le plus de votes, avec 55,40% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Dynamique électorale à Perrigny-lès-Dijon : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Perrigny-lès-Dijon, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 035 logements pour 2 249 habitants, la densité de la commune est de 268 habitants par km². Ses 131 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 637 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 40,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 5,67%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 300 € par an. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Perrigny-lès-Dijon contribue à édifier l'avenir français.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Perrigny-lès-Dijon L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera sans aucun doute la participation à Perrigny-lès-Dijon (21160). La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national serait de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Perrigny-lès-Dijon. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 84,5% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote, contre un taux de participation de 78,98% au second tour, c'est-à-dire 1 187 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,41% au premier tour. Au second tour, 47,3% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Perrigny-lès-Dijon ? Quel député succédera à Fadila Khattabi dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or ?