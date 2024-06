La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en séduire une part. La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait atteint 14,7% à Peynier pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 25% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Peynier, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 22,57% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 27% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

14:32 - 28,75% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Peynier

Peynier avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,81%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 28,75% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,56% et 11,55% des suffrages. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 42,52% contre 57,48%.