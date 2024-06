Résultat des législatives à Pfulgriesheim : l'élection 2024 en direct

14:54 - Une majorité encore favorite au premier tour ?

Regarder le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité n'a rien d' une garantie… Au premier tour des élections législatives 2022, Pfulgriesheim, couverte par la 4ème circonscription du Bas-Rhin, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter avec 31,95%, alors que le RN restera derrière à 14,37%. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.