19:43 - À Pissos, que vont trancher les électeurs de l'ancienne Nupes ? L'autre incertitude qui entoure ces législatives sera celle du poids de la gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Pissos, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,42% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,21% à Pissos. Mais ce sont 30% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,06%), de Marie Toussaint (4,21%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,59%).

18:42 - Le Rassemblement national a vigoureusement progressé à Pissos Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des pistes se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 32% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Pissos dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière apparaît également comme pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail, 205 votants de Pissos ont en effet préféré la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a séduit 33,17% des votes face à Raphaël Glucksmann à 15,21% et Valérie Hayer à 10,84%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Pissos lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Pissos. La figure du RN cumulait déjà 26,78% au premier round contre 23,62% pour Emmanuel Macron et 20,34% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Jean Lassalle ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 8,59% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,63% contre 50,37%.

12:32 - Guy de Barbeyrac (LFI-PS-PC-EELV) en tête lors des dernières législatives à Pissos Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Pissos en 2022, lors des élections des députés, avec 24,78% au premier tour, contre 28,42% pour Guy de Barbeyrac (Nupes), Pissos votant pour la 1ère circonscription des Landes. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (50,41% contre 49,59% pour le RN). Guy de Barbeyrac remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Pissos : l'impact des caractéristiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pissos révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des législatives. Dans le village, 14,25% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 34,14% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (32,69%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 599 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,29%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,85%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,32%, comme à Pissos, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Pissos : la participation en question Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? A l'occasion des européennes du mois de juin 2024, 1 168 personnes en capacité de participer à une élection à Pissos avaient pris part au scrutin (soit 54,71%), contre une participation de 56,29% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,33% au premier tour. Au second tour, 46,96% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,87% au sein de la commune. Le taux de participation était de 76,54% au deuxième tour, c'est-à-dire 884 personnes.